الكيلة ترفع جهوزية كافة المستشفيات في الضفة أمام مصابي المواجهات

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، على رفع الجهوزية في جميع المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي مساء الجمعة، إنها أوعزت لكافة المشافي بالاستعداد وفتح أبوبها لجميع الإصابات خلال المواجهات والعدوان الإسرائيلي وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأشارت إلى أنها رفعت سابقاً حالة الجهوزية في جميع مرافق وزارة الصحة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وفي ظل استمرار العدوان فإننا نعلن اليوم رفع الجهوزية وإعلان الطوارئ في جميع مستشفيات فلسطين.