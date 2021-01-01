لجان المقاومة: الهبة في الضفة والأردن ولبنان تُؤكّد أنّ الأمة تواقة لتحرير القدس

غزة / سما /

قال لجان المقاومة في فلسطين، إنّ هبة شعبنا في الضفة الغربية المحتلة وأهلنا في الأردن ولبنان الذين اجتازوا الحدود إلى فلسطين تأتي تأكيدًا على أن الأمة تواقة لتحرير القدس، وأن طريق انتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا هو المواجهة الشاملة مع العدو الإسرائيلي.

وأضافت في بيان صحفي نشرته اليوم الجمعة: إنّ "تكامل ميادين المواجهة مع العدو ضرورية لإرباك خططه العدوانية، والمطلوب تصعيد الانتفاضة وتوسيع المواجهة".

ونعت لجان المقاومة، الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات بالضفة والعدوان على غزة، مؤكدةً على أنّ دماؤهم ستشكل رافعة لمعركة التحرير وكنس المحتل.