مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة بشكلٍ أولي.. واعلام اسرائيلي ينفي

غزة / سما /

أعلنت وسائل إعلام عبرية وعربية عصر يوم الجمعة، عن موقفين مختلفين حول وجود هدنة أو نفيها بين إسرائيل وقطاع غزة.

مراسل قناة "الغد"، أعلن عن وجود تهدئة بمبادرة مصرية لوقف اطلاق النار، لمدة (12) ساعة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، مشدداً أنّ المبادرة مدعومة من المجتمع الدولي.

وقال، إنّ مصر تنتظر الرد الإسرائيلي على هذه المبادرة.

ومن جهته نفى مراسل صحيفة "معاريف" تال ليف رام في تغريدة له عبر "تويتر" ذلك قائلاً نقلاً عن مسؤول سياسي رفيع، إنّه "لا حديث عن وقف إطلاق نار، مستمرون في العملية كما هو مخطط".