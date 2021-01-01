"حماس": أثبت شعبنا أنّه قادر على قلب كل الحسابات وتغيير كافة الوقائع

غزة / سما /

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، على أنّ الشعب الفلسطيني أثبت خلال هبته للدفاع عن القدس، أنّه قادر على قلب كل الحسابات وتغيير الوقائع كافة، وأنه الممسك بزمام المبادرة، وأن القدس تعني لشعبنا كل شيء.

وقال بدران في تصريح صحفي: "سبق أن حذرنا الاحتلال من مغبة ارتكاب أي حماقة، وقلنا له إنّ القدس خط أحمر، ولكنه أصر أن يلعب بالنار، وعليه الآن أن يدفع الثمن"، محملًا الاحتلال كامل المسؤولية عن جولة التصعيد الأخيرة وكل ما ترتب عليها.

وأضاف: "ننظر بفخر لحالة التلاحم الوطني والمجتمعي الذي عبرت عنه غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة والمظاهرات في مدن الضفة الغربية والمواجهات العنيفة في نقاط التماس بمختلف المحافظات التي انخرط فيها أبناء شعبنا من القوى والفصائل والتوجهات كافة".

وأشاد بطولات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قدسه وأقصاه، مثمنًا الهبات الشعبية الغاضبة في جميع أراضي الضفة الغربية المحتلة والداخل المحتل عام 1948.

وبارك الفعل الجهادي للمقاومة في قطاع غزة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عز الدين القسام التي نجحت من خلال عملية "سيف القدس" في ضرب العدو وإيلامه وفاجأته بقدراتها وإمكاناتها، وأوقفت تغوله على مقدساتنا وحرماتنا.

وشدّد على أنّ معركة "سيف القدس" هي جزء من حربنا المفتوحة مع العدو الإسرائيلي، فالسلاح لن يسقط من أيدينا ما دام هناك شبر من أرضنا تحت الاحتلال.

وأثنى على حراك الأمة العربية والإسلامية وانتفاض جماهيرها دعمًا للحق الفلسطيني وغضبة للقدس، وكذلك الحراك التضامني الرسمي والشعبي الذي شهدته العديد من دول العالم تنديدًا بهذا العدوان.

من جانبه، اعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أنّ الالتفاف الشعبي الكامل حول المقاومة في معركة "سيف القدس"، انعكاس لحقيقة أن المقاومة تمثل الضمير الجمعي للشعب الفلسطيني وكل مكونات أمتنا.

وذكر قاسم في تصريح صحفي، أنّ المقاومة في معركة "سيف القدس"، أكّدت قدرتها على تمثيل تطلعات الشعب الفلسطيني على امتداد الوطن الكبير، بل والأمة على تعدد مكوناتها.