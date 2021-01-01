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المالكي يتلقّى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي يخصّ العدوان الإسرائيلي

الجمعة 14 مايو 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتلقّى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي يخصّ العدوان الإسرائيلي



رام الله / سما /

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، مع نظيره التونسي عثمان جيراندي، أوضاع فلسطين والفلسطينيين، خاصة في القدس وقطاع غزة، وما يتعرضون له من اعتداءات إسرائيلية متواصلة.

وأكّد الوزير التونسي، خلال تصالٍ هاتفي، على وقوف الجمهورية التونسية بكل إمكانياتها مع الحق الفلسطيني ونضالات الشعب الفلسطيني.

من جانبه، استعرض الوزير المالكي، تفاصيل ما تقوم به الماكينة العسكرية الإسرائيلية، وتحديدًا ما قامت به ليلة أمس ضد قطاع غزة في حرب حاقدة لم يشهدها القطاع منذ فترة طويلة، بحق المواطنين الأبرياء والعزل.

واتفق الوزيران، على مواصلة الجهود من اجل وقف هذا العدوان الاسرائيلي بحق شعبنا، وأهمية الدور المحوري الذي تلعبه تونس في مجلس الأمن ممثلة للدول العربية فيه، من أجل اتخاذ موقف موحد لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، مع الاعتراف بفشل كل هذه الجهود بسبب تعنت الولايات المتحدة ورفضها قبول إصدار بيان عن المجلس يدين جرائم الاحتلال ويربط بين ما يحدث في قطاع غزة أو التاريخ التي تطلق على المدن الإسرائيلية، وبين ما حدث ولا زال يحدث بحق مدينة القدس وما تتعرض له بشكل ممنهج ودائم من اعتداءات تهدف لتهويد المدينة وتغيير طابعها العربي الفلسطيني الاسلامي المسيحي.

واجمع الوزيران، على مواصلة الاتصالات بينهما لصالح اصدار موقف قوي متوازن من مجلس الأمن يضع حدًا لهذه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والدائمة.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

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