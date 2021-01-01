شرطة الاحتلال تعتقل الناشطة حمامة جربان من قرية جسر الزرقاء بالداخل المحتل

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر يوم الجمعة، الناشطة حمامة جربان أثناء تواجدها في قرية الصيادين في قرية جسر الزرقاء بمدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وتم اقتيادها للتحقيق بذريعة مشاركتها في التظاهرات الاحتجاجية والأحداث التي شهدتها القرية في الأيام الأخيرة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال وبمشاركة عناصر من المستعربين، تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين وملاحقتهم في مدن وبلدات أراضي 48، واستدعاء العديد منهم بحجة مشاركتهم في التظاهرات لنصرة القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

ويذكر أن حصيلة اعتقالات الأمس في مراكز شرطة الاحتلال، بلغت 99 معتقلا، منهم عدد من القاصرين، في الوقت الذي مددت فيه المحكمة الإسرائيلية في حيفا اعتقال عضو بلدية شفا عمرو زهير كركبي ومراد حداد عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني ولغاية مساء غد السبت، واللذين تم اعتقالهما من منزليهما أمس.