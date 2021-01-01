  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

شرطة الاحتلال تعتقل الناشطة حمامة جربان من قرية جسر الزرقاء بالداخل المحتل

الجمعة 14 مايو 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة الاحتلال تعتقل الناشطة حمامة جربان من قرية جسر الزرقاء بالداخل المحتل



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر يوم الجمعة، الناشطة حمامة جربان أثناء تواجدها في قرية الصيادين في قرية جسر الزرقاء بمدينة حيفا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وتم اقتيادها للتحقيق بذريعة مشاركتها في التظاهرات الاحتجاجية والأحداث التي شهدتها القرية في الأيام الأخيرة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال وبمشاركة عناصر من المستعربين، تشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف الناشطين وملاحقتهم في مدن وبلدات أراضي 48، واستدعاء العديد منهم بحجة مشاركتهم في التظاهرات لنصرة القدس المحتلة والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

ويذكر أن حصيلة اعتقالات الأمس في مراكز شرطة الاحتلال، بلغت 99 معتقلا، منهم عدد من القاصرين،  في الوقت الذي مددت فيه المحكمة الإسرائيلية في حيفا اعتقال عضو بلدية شفا عمرو زهير كركبي ومراد حداد عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني ولغاية مساء غد السبت، واللذين تم اعتقالهما من منزليهما أمس.

#شرطة الاحتلال #اعتقال #قرية جسر الزرقاء

الأكثر قراءة اليوم

"العربية" : تل أبيب رفضت قبول وساطة مصر لهدنة مع غزة والقاهرة ترد ..

العاروري: نتلقى يوميًا مقترحات لوقف إطلاق النار... وهذه شروطنا

تراجع وخوف واتهامات داخل الاحتلال بعد خبر بدء الحرب البرية (فيديو)

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

الاعلام العبري: "حماس انتصرت في المعركة على الوعي" والحرب تقترب من نهايتها

مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

يديعوت: "إسرائيل معنية بإغراق غزة في الظلام" لهذه الاسباب ..

الأخبار الرئيسية

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة بشكلٍ أولي.. واعلام اسرائيلي ينفي

ثورة الضفة : 7 شهداء بينهم وكيل نيابة سلفيت للجرائم الالكترونية وعشرات الإصابات بالرصاص الحي

122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 900 اصابة جراء العدوان الاسرائيلي

قادة أركان جيش الاحتلال: يجب إنهاء الجولة دون تحقيق نصر في الوعي.. هذا النصر يأتي لاحقاً

قصف

موقع عبري : نتنياهو بصدد إنهاء العملية العسكرية على غزة وهذا ما ينتظره من حماس ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية