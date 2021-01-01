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وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة بركسل دعمًا لفلسطين

الجمعة 14 مايو 2021 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية بالعاصمة بركسل دعمًا لفلسطين



بروكسل /سما/

احتشد العشرات من أبناء الجالية الفلسيطينة في بلجيكا، من المتضامنين مع قضيتنا، اليوم الجمعة، أمام أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في بروكسل، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على القدس وشعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي جاءت تلبيًة لدعوة المنظمات والمؤسسات البلجيكية المتضامنة مع فلسطين، وبالتنسيق مع الجالية الفلسطينية، لافتاتٍ وصور تعبر عن الجرائم المرتكبة ضد أهالي حي الشيخ جراح  بالقدس، والقصف الاسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وطالب المشاركون، بالتدخل الأوروبي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على شعبنا الأعزل، ولوقف مخططاته العنصرية والخارجة عن القانون الدولي .

وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني سمير زعتر، خلال الوقفة: "يجب على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء فرض عقوبات لردع الاحتلال الاسرائيلي؛ لعدم انصياعها للقانون الدولي".

ودعا الحكومة البلجيكية إلى تنفيذ قرارات البرلمان البلجيكي المتعلقة بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية، ردًا على الانتهاك الاسرائيلي المستمر للحقوق الفلسطينية.

#الجالية الفلسطينية #بلجيكا #المقاومة الفلسطينية #العدوان الإسرائيلي

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