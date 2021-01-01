10 اصابات بنيران الاحتلال عند حاجز "تياسير" في الاغوار

الاغوار /سما/

أصيب نحو 10 مواطنين بنران الاحتلال جراء المواجهات التيى اندلعت على حاجز "تياسير" في الأغوار .

وقال معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار لـمعا أن قوات الاحتلال أغلقت كافة الطرق المؤدية إلى الأغوار واقامت عدد من الحواجز العسكرية في المنطقة كما أدى إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي لعشرات القنابل إلى اشتعال النيران في عدد من الأراضي في المنطقة .

واضاف بشارات أن المواطنين خرجوا بعد صلاة الجمعة في مسيرات تصاميمه مع قطاع غزة ومدينة القدس إلى حاجز تياسير في محافظة طوباس والى منطقة الخندق شرق عاطوف حيث دارت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي .