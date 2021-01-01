122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 900 اصابة جراء العدوان الاسرائيلي

غزة / سما /

ارتفعت أعداد الشهداء والجرحى في اليوم الخامس لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة ارتقوا جراء العدوان الاسرائيلي و 900 اصابة بجراح مختلفة.



وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزل نائب قائد القسام مروان عيسي ومنزل القيادي أيمن نوفل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة ثمانية، ونقل الشهداء والجرحى إلى مشفى شهداء الأقصى.

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وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد الشاب يوسف ماضي جراء قصف دراجة نارية كان يستقلها.



فيما، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزله الذي دمر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.



ودمرت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الصطفاوي شمال غزة، وشقة سكنية بخانيونس وقصفت أرضا قرب ميناء غزة.

كما، تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي قصفها للأراضى الزارعية المحاذية للمنطقة الحدودية.



وكان خمسة شهداء ارتقوا وعشرات الجرحى في ساعات الفجر، لترتفع حصيلة العدوان إلى 123 وأكثر من 800 جريح.