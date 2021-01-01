  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 900 اصابة جراء العدوان الاسرائيلي

الجمعة 14 مايو 2021 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 900 اصابة جراء العدوان الاسرائيلي



غزة / سما /

ارتفعت أعداد الشهداء والجرحى في اليوم الخامس لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن  122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة ارتقوا جراء العدوان الاسرائيلي و 900 اصابة بجراح مختلفة.


وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزل نائب قائد القسام مروان عيسي ومنزل القيادي أيمن نوفل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة ثمانية، ونقل الشهداء والجرحى إلى مشفى شهداء الأقصى.

لمتابعة وكالة سما الإخبارية عبر قناتها على التليغرام اضغط على الرابط التالي ( إضغط هنا )


وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استشهد الشاب يوسف ماضي جراء قصف دراجة نارية كان يستقلها.


فيما، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزله الذي دمر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.


ودمرت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الصطفاوي شمال غزة، وشقة سكنية بخانيونس وقصفت أرضا قرب ميناء غزة.

كما، تواصل مدفعية الاحتلال المتمركزة على طول الشريط الحدودي قصفها للأراضى الزارعية المحاذية للمنطقة الحدودية.


وكان خمسة شهداء ارتقوا وعشرات الجرحى في ساعات الفجر، لترتفع حصيلة العدوان إلى 123 وأكثر من 800 جريح.

الأكثر قراءة اليوم

"العربية" : تل أبيب رفضت قبول وساطة مصر لهدنة مع غزة والقاهرة ترد ..

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

الاعلام العبري: "حماس انتصرت في المعركة على الوعي" والحرب تقترب من نهايتها

مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

يديعوت: "إسرائيل معنية بإغراق غزة في الظلام" لهذه الاسباب ..

فيديو : خلل في القبة الحديدية وسقوطها على منازل بتل أبيب

الأخبار الرئيسية

شهيدان برصاص الاحتلال الاسرائيلي في سلفيت

قادة أركان جيش الاحتلال: يجب إنهاء الجولة دون تحقيق نصر في الوعي.. هذا النصر يأتي لاحقاً

قصف

موقع عبري : نتنياهو بصدد إنهاء العملية العسكرية على غزة وهذا ما ينتظره من حماس ..

شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله بزعم محاولة دهس

شهيد

"العربية" : تل أبيب رفضت قبول وساطة مصر لهدنة مع غزة والقاهرة ترد ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية