قادة أركان جيش الاحتلال: يجب إنهاء الجولة دون تحقيق نصر في الوعي.. هذا النصر يأتي لاحقاً

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يوسي يهوشوع/ يديعوت احرونوت

كيف لجيش يملك اقوى الطائرات وأمهر الطيارين في الشرق الاوسط لا يركع حماس على ركبتيها، يتساءل يوسي يهوشاع من يديعوت احرونوت ويضيف:

يواصل “سلاح الجو الإسرائيلي” تنفيذ العمليات الهجومية في غزة ، ولكن طالما استمر إطلاق الصواريخ بكثافة على ” إسرائيل” ، فسيكون من الصعب تقديم حسم مع حماس.

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• القضاء على كبار المسؤولين وهجمات على 150 مطلقة ومئات المباني ما زالت غير كافية لليوم التالي للتنظيم لإدراك أنه كان مخطئا عندما بدأ الحملة.

في الوقت الحالي ، ليس لدى “الجيش الإسرائيلي” حتى الآن صورة نصر لإنهاء الحملة في غزة ، ونافذة الفرصة تغلق مع مرور الوقت.

حتى ذلك الحين ، فإن الإنجاز المطلوب هو إخراج قادة حماس من المخابئ في اليوم التالي لوقف إطلاق النار والتفكير مليا فيما إذا كان من المناسب لهم مفاجأة “إسرائيل” والبدء في القتال بوابل من الصواريخ على القدس.

دفع الانفتاح الإسرائيلي الضعيف حماس إلى المطالبة بوقف إطلاق النار منذ البداية ، من أجل تأطير هذه الجولة على أنها انتصار. في وقت لاحق فاجأ التنظيم بإطلاق النار في وسط البلاد ، ليس بسبب المدى ولكن بسبب كمية الصواريخ. منذ ذلك الحين ، تواصل المنظمة السعي بكل الطرق لاحتواء الحريق.

*من جانبه ، سجل “الجيش الإسرائيلي” إنجازات عملياتية في الأيام الثلاثة الماضية ، ولكن بوعي أقل ، لذلك سيكون من الصعب سرد قصة النصر في اليوم التالي.

أمس ، أشركت هذه القضية قيادة “الجيش الإسرائيلي” في منتدى هيئة الأركان العامة. دعا أحد القادة الرئيسيين ، الذين قادوا الحملة ، إلى هذه القضية وقال:

“أفضل النتائج الجيدة وسيأتي هذا الوعي لاحقًا ، وليس العكس – حدثًا واعًا بدون نتيجة تشغيلية جيدة.”*

ربما تكون هذه مشكلة أساسية في قيادة الجيش: فهي لا تولي الأهمية الضرورية في العصر الحالي للضربات العقلية والمعلومات ، وهي أفعال تتفوق فيها حماس. بصرف النظر عن القضاء على شخصيات بارزة في حماس ، وهجمات على 150 حفرة إطلاق ، وأكثر من 600 منزل وأربعة مبانٍ شاهقة ، فإن إنجاز “الجيش الإسرائيلي” يكمن أساسًا في منع تكثيف قوة التنظيم في المستقبل – القضاء على البنية التحتية لإنتاج الصواريخ. حزب الله ، قطاع غزة لا يتلقى إمدادات خارجية وإنتاجه محلي.

بالإضافة إلى ذلك ، هاجم الجيش الإسرائيلي 700 هدف باستخدام 1700 سلاح. تم تحديد 1600 عملية إطلاق وليس 2000 كما تم الإبلاغ عنه. تم إطلاق 500 قذيفة هدف على منطقة مبنية ، وتم اعتراض من القبة الحديدية بنسبة ما يقرب من 90٪. وإجمالاً ، قتل الجيش الاسرائيلي 120 مدنياً وعدد قليل من المقاومين خلال الهجمات في غزة.

يصعب تسويق مثل هذه الإنجازات ، خاصة عندما لا يتوقف إطلاق النار. شنت حماس هذه الحملة بنحو عشرة آلاف صاروخ. الجهاد الإسلامي لديها حوالي 6000 آخرين. سبب استمرار إطلاق النار هو ، من بين أمور أخرى ، أن “الجيش الإسرائيلي” لم يكن لديه المعلومات الاستخباراتية اللازمة لتدمير المستودعات ، بلغة عسكرية ، لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي عملية الوزن المحدد 2 ، وهي نفس العملية التي جرت خلال حرب لبنان الثانية للقضاء على صواريخ حزب الله بعيدة المدى ، والتي أصر وزير الدفاع آنذاك عمير بيريتس عليها.

كما لم تكن هناك معلومات استخبارية جيدة عن أماكن تخزين الطائرات بدون طيار. لهذا السبب تحاول حماس – حتى الآن دون نجاح – إطلاقها ، لكن يتم اعتراضهم جميعًا ، حتى من قبل نظام القبة الحديدية ، الذي نجح في القيام بذلك لأول مرة.

يحاول الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي تنسيق التوقعات مع الجمهور الإسرائيلي ، الذي لا يفهم كيف لا يقدم الجيش القوي في الشرق الأوسط قرارًا سريعًا وواضحًا ضد منظمة إرهابية مثل حماس.

بعد التعافي في اليومين الأخيرين من المفاجأة التي لم تتوقعها المخابرات ، والمفهوم الذي احتل صدارة “الجيش الإسرائيلي” فيما يتعلق بنوايا حماس ، واصل الجيش الإسرائيلي نشاطه الهجومي الكبير ، الذي حقق إنجازات عملية تدميرية فقط. لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة في فهم كيف أن سلاح الجو الكبير ، بطيارين جيدين وطائرات متطورة ، فضلاً عن المخابرات الإسرائيلية الممتازة ، لا يركعوا حماس على ركبتيها. لذلك دعونا نحاول التوضيح: القوة الجوية الآن في وضع السرعة الثانية فقط. قدراته معروفة بالفعل في سوريا ولبنان والعراق وربما في أماكن أخرى.

الليلة الماضية ، أطلقت ثلاثة صواريخ من لبنان على إسرائيل وسقطت جميعها في البحر. نفذ إطلاق النار فصيل فلسطيني ، لكن من الواضح أنه حصل على موافقة حزب الله.