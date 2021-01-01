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استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في جنين

الجمعة 14 مايو 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في جنين



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم استشهاد الشاب يوسف عطاطرة (25 عاما) برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات أصيب بها على حاجز دوتان العسكري في محافظة جنين .

وقال محمود السعدي مسؤول الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين أن الشاب عطاطرة من قرية الطرم استشهد بعد وقت قصير من وصوله إلى مستشفى جنين الحكومي اثر إصابته برصاصة اخترقت الشريان الرئيسي في القدم.

وأكد السعدي أن هناك اصابة اخرى لشاب بالقدم خلال المواجهات على حاجز دوتان العسكري.

واضاف السعدي أن مواجهات مندلعة على حاجز الجلمه في جنين أدت إلى إصابة شابين وضرب اخر في أعقاب البنادق على رأسه.

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