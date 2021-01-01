الصحة بغزة : تسجيل 4 حالات وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الجمعة تسجيل 4 حالات وفاة و50 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 156 عينة.

وجاء في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أن إجمالي تراكمي الوفيات منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 980 حالة، فيما يبلغ إجمالي تراكمي الإصابات 105807، منها 6456 حالة نشطة.

وأشارت الوزارة إلى، تعافي 532 حالة جديدة، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للمصابين المتعافين لـ 98371، فيما بلغت حصيلة الإصابات التي تحتاج إلى رعاية طبية 106، منها 83 حالة خطرة.