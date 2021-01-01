شهيد برصاص الاحتلال شرق رام الله بزعم محاولة دهس

رام الله / سما /

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا فلسطينيا، اليوم الجمعة، شرقي محافظة رام الله في الضفة الغربية، بزعم محاولة تنفيذه عملية دهس.

قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار، اليوم الجمعة، على فلسطيني قرب مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة الغربية، بزعم محاولته تنفيذ هجوم.

وقال الجيش في بيان: "وردت أنباء عن محاولة هجوم قرب عوفرا"، وأضاف أنه "لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

ولم يحدد الجيش الإسرائيلي في بيانه مدى إصابة الشاب الفلسطيني أو هويته، لكن صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية، قالت لاحقًا إن "المصاب قتل"، دون مزيد من التفاصيل.