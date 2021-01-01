وسائل إعلام إسرائيلية: 10 مصابين احدهم خطيرة جراء قصف صاروخي غير مسبوق لعسقلان

القدس المحتلة / سما /

أفادت وكالة إعلام إسرائيلية بأن مدينة عسقلان تعرضت الليلة الماضية لقصف صاروخي غير مسبوق من حيث كثافتها من قطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، أن الفصائل الفلسطينية في غزة أطلقت خلال الليلة الماضية 168 صاروخا على عسقلان على الأقل، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة.

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في غضون ذلك، أعلنت وزارة الحرب الإسرائيلية أن نحو ألفي صاروخ وقذيفة هاون أطلقت من غزة منذ بدء الجولة الحالية من التصعيد الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن 220 منها على الأقل أطلقت الليلة الماضية وصباح اليوم وسقطت 30 منهم في أراضي القطاع.