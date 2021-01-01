  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كتائب القسام" تعلن استهداف مصنع كيميائيات إسرائيلي بطائرة مسيرة

الجمعة 14 مايو 2021 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب القسام" تعلن استهداف مصنع كيميائيات إسرائيلي بطائرة مسيرة



غزة / سما /

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة إسرائيلية واقعة في صحراء النقب.

وذكرت "كتائب القسام" اليوم الجمعة أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

لمتابعة وكالة سما الإخبارية عبر قناتها على التليغرام اضغط على الرابط التالي ( إضغط هنا )

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.

الأكثر قراءة اليوم

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

القسام يعلن تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية

لابيد : ما نشهده هو فقدان للسيطرة ونتنياهو قادنا إلى الفوضى

توقف حركة الطائرات في اسرائيل.. كتائب القسام تدخل صاروخ عياش 250 للخدمة وتقصف مطار رامون

صحفي إسرائيلي يترك مؤتمرا للناطق العسكري: "يمارس التضليل"

الأخبار الرئيسية

شهيد

"العربية" : تل أبيب رفضت قبول وساطة مصر لهدنة مع غزة والقاهرة ترد ..

غزة: خمسة شهداء وعشرات الجرحى يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ١١٩ واكثر من ٦٠٠ جريح

مصدر : إسرائيل رفضت بشكل مطلق كل مبادرات مصر حول هدنة مع الطرف الفلسطيني

جيش الإحتلال يكشف عن عدد الطائرات والقذائف التي أغارت على غزة الليلة الماضية

نتن

تراجع وخوف واتهامات داخل الاحتلال بعد خبر بدء الحرب البرية (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية