"كتائب القسام" تعلن استهداف مصنع كيميائيات إسرائيلي بطائرة مسيرة

غزة / سما /

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها استهدفت بطائرة مسيرة انتحارية مصنعا للكيميائيات في مستوطنة إسرائيلية واقعة في صحراء النقب.

وذكرت "كتائب القسام" اليوم الجمعة أنها قصفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة من طراز "شهاب" مصنع الكيماويات في مستوطنة بنير عوز الواقعة على مقربة من حدود قطاع غزة.

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في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية التابعة له أسقطت قبل قليل طائرة من دون طيار أخرى (وهي الخامسة على الأقل منذ بداية الجولة الجديدة من التصعيد) أطلقت من قطاع غزة صوب الأراضي الإسرائيلية.