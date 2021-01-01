  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شركة الكهرباء: شبكاتنا تعرضت لدمار كبير في بيت حانون والشجاعية

الجمعة 14 مايو 2021 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة الكهرباء: شبكاتنا تعرضت لدمار كبير في بيت حانون والشجاعية



غزة / سما /

أكدت شركة توزيع الكهرباء محافظات قطاع غزة اليوم الجمعة أن شبكات الكهرباء في محافظات القطاع تعرضت لدمار كبير بسبب القصف الاسرائيلي الهمجي في منطقتي شمال "بيت حانون" ومدينة غزة شرق الشجاعية والتفاح.

وقالت شركة الكهرباء: "أصيبت شبكات كهرباء المناطق المستهدفة شمال قطاع غزة وكذلك في شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض شبكات في محافظات أخرى لدمار كبير".

وأوضحت أن طواقم شركة توزيع الكهرباء تقوم منذ صباح اليوم الجمعة بإزالة الخطر والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط لضمان إيصال التيار للمناطق المتضررة"، لافتًا إلى أن بعض المناطق لم تتمكن طواقم الشركة من الوصول إليها لغاية اللحظة لخطورة المكان.

الأكثر قراءة اليوم

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

القسام يعلن تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية

لابيد : ما نشهده هو فقدان للسيطرة ونتنياهو قادنا إلى الفوضى

توقف حركة الطائرات في اسرائيل.. كتائب القسام تدخل صاروخ عياش 250 للخدمة وتقصف مطار رامون

صحفي إسرائيلي يترك مؤتمرا للناطق العسكري: "يمارس التضليل"

الأخبار الرئيسية

شهيد

"العربية" : تل أبيب رفضت قبول وساطة مصر لهدنة مع غزة والقاهرة ترد ..

غزة: خمسة شهداء وعشرات الجرحى يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ١١٩ واكثر من ٦٠٠ جريح

مصدر : إسرائيل رفضت بشكل مطلق كل مبادرات مصر حول هدنة مع الطرف الفلسطيني

جيش الإحتلال يكشف عن عدد الطائرات والقذائف التي أغارت على غزة الليلة الماضية

نتن

تراجع وخوف واتهامات داخل الاحتلال بعد خبر بدء الحرب البرية (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية