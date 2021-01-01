  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: خمسة شهداء وعشرات الجرحى يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ١١٩ واكثر من ٦٠٠ جريح

الجمعة 14 مايو 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: خمسة شهداء وعشرات الجرحى يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ١١٩ واكثر من ٦٠٠ جريح



غزة / سما /

واصل الاحتلال اليوم الجمعة غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة مما ادى الى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى.

وتمكنت طواقم الاسعاف من انتشال ثلاث شهيدات فتيات و ٥٠ اصابة من المناطق الشمالية لقطاع غزة والتي تعرضت لقصف مكثف من قبل المدفعية والطائرات.

كما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال شهيدين وثلاث جرحى من حي الشجاعية شرق غزة.

وحسب وزارة الصحة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء الى ١١٩ شهيد بينهم ٢٧ طفل و١١ سيدة وزاد عدد الجرحى عن ٦٢٥جريح.

وصباح اليوم استأنفت المدفعية الاسرائيلية قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع والمغازي ودير البلح وسط القطاع فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.

يتبع ..

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. هارتس : جيش الاحتلال يستعد الى إنهاء جولة القتال في غزة وهذا ما يخشاه ..

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

بالفيديو: القسام تبث مشاهد تعرض لأول مرة لصاروخ "عياش 250"

مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

القسام يعلن تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية

لابيد : ما نشهده هو فقدان للسيطرة ونتنياهو قادنا إلى الفوضى

توقف حركة الطائرات في اسرائيل.. كتائب القسام تدخل صاروخ عياش 250 للخدمة وتقصف مطار رامون

الأخبار الرئيسية

مصدر : إسرائيل رفضت بشكل مطلق كل مبادرات مصر حول هدنة مع الطرف الفلسطيني

جيش الإحتلال يكشف عن عدد الطائرات والقذائف التي أغارت على غزة الليلة الماضية

نتن

تراجع وخوف واتهامات داخل الاحتلال بعد خبر بدء الحرب البرية (فيديو)

العاروري: نتلقى يوميًا مقترحات لوقف إطلاق النار... وهذه شروطنا

222

سرايا القدس توجه رسالة الى الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية