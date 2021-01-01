غزة: خمسة شهداء وعشرات الجرحى يرفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ١١٩ واكثر من ٦٠٠ جريح

غزة / سما /

واصل الاحتلال اليوم الجمعة غاراته الجوية والمدفعية على قطاع غزة مما ادى الى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى.

وتمكنت طواقم الاسعاف من انتشال ثلاث شهيدات فتيات و ٥٠ اصابة من المناطق الشمالية لقطاع غزة والتي تعرضت لقصف مكثف من قبل المدفعية والطائرات.

كما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال شهيدين وثلاث جرحى من حي الشجاعية شرق غزة.

وحسب وزارة الصحة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء الى ١١٩ شهيد بينهم ٢٧ طفل و١١ سيدة وزاد عدد الجرحى عن ٦٢٥جريح.

وصباح اليوم استأنفت المدفعية الاسرائيلية قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع والمغازي ودير البلح وسط القطاع فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا.

يتبع ..