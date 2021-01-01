بسبب تغريدة.. منظمة يهودية تشكو المصري النني وتطالب بإيقافه

القاهرة / وكالات /

أثارت تغريدة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، الدولي المصري محمد النني، لدعم فلسطين، غضب أحد المنتمين لمنظمة "بورد أوف ديبيوتيز" اليهودية في بريطانيا.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، رسالة بسبب الأحداث الراهنة في فلطسين قائلا: "قلبي وروحي مع ما يحدث هناك، ودعمي الكامل لفلسطين".

وبعد يوم واحد من نشر هذه التغريدة، خرج تل عوفر، عضو منظمة "بورد أوف ديبيوتيز" اليهودية في بريطانيا، عبر حسابه في "تويتر"، وكتب: "عندما تحدث مسعود أوزيل (نجم أرسنال السابق) عن مسلمي الإيغور، سارع أرسنال وأكد أن موقفه يختلف تماما عما صرح به أوزيل ضد الصين، بالأمس نشر محمد النني صورة يدعم فيها فلسطين من خلال خريطة لا تظهر إسرائيل، فماذا سيفعل أرسنال؟!".

وأكمل: "أتذكر عندما قام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف نيكولاس أنيلكا، ولويس سواريز، والآن عليهم إيقاف محمد النني بسبب هذه التغريدة، لقد توصلت أيضا مع مسؤولين في شركة لافاتزا وأديداس رعاة أرسنال من أجل معرفة آرائهم بشأن ما كتبه اللاعب (المصري)".

وأضاف: "لقد أرسلت إلى المدير الإداري في أرسنال، فيناي فينكاتشام، أطلب رده على تغريدة محمد النني وماذا سيفعل النادي حيال ذلك".

وكشف عوفر عن رد أرسنال من خلال البريد الإلكتروني وكان كالتالي: "كما هو الحال مع جميع موظفي ولاعبي النادي، يحق للجميع التعبير عن آرائهم على منصاتهم الاجتماعية الخاصة، ومع ذلك، فإننا نتحدث مع النني حول هذ الأمر، لذا فهو يفهم جيدا ما نشره عبر تويتر".

وتابع أرسنال: "كنادي، نحن ملتزمون بمواجهة والقضاء على جميع أشكال التمييز ومواصلة الدفاع عن المساواة والاختلاف في شتى مجالات الحياة".

وعلق عوفر على رد أرسنال، وقال: "إذا كان محمد النني يعلم جيدا ما نشره عبر تويتر، لماذا لم يقدم أي اعتذار؟".