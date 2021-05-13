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فيديو : خلل في القبة الحديدية وسقوطها على منازل بتل أبيب

الجمعة 14 مايو 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو : خلل في القبة الحديدية وسقوطها على منازل بتل أبيب



القدس المحتلة / سما /

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لخلل أصاب صواريخ القبة الحديدية خلال محاولتها اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية في تل أبيب.

وتظهر اللقطات سقوط صواريخ القبة التي انطلقت لاعتراض صواريخ المقاومة، على منازل الإسرائيليين في تل أبيب وحدوث انفجار كبير نتيجة إصابتها إحدى المناطق.

يشار إلى أن العديد من الانتقادات من قبل كتاب وخبراء إسرائيليين، وجهت لمنظومة القبة الحديدية بسبب فشلها في الكثير من الأحيان في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية.

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين ننتياهو، خلال زيارة لإحدى مواقع القبة الحديدية، إنه لا يمكن إسقاط صواريخ غزة بنسبة 100 بالمئة.

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