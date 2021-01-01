جيش الإحتلال يكشف عن عدد الطائرات والقذائف التي أغارت على غزة الليلة الماضية

غزة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، استخدام 160 طائرة ونحو 450 صاروخ وقذيفة للإغارة على قطاع غزة الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه استهدف 150 هدفا بالقطاع، وقضى على مسؤول كبير بمنظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع.

. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان "منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة من نحو 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخ وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة".



وأضاف أدرعي "كانت هذه الغارات تهدف إلى توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية مترو حماس الموجود تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة".

وتابع "كما تم القضاء كما يبدو على مسؤول كبير في منظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي".

ولفت أدرعي إلى أن منظومة القبة الحديدة "اعترضت طائرة من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة".

ومساء أمس الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات الجوية والبرية تشن قصفا مكثفا على شمال قطاع غزة في إطار العملية العسكرية الجارية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبدأت الاثنين القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة حيث أكدت أنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل اكثر من 109 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا، إضافة إلى 621 جريحا حتى اللحظة، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ لكن الهجمات أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام، اليوم توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه عسقلان، ردا على استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية بقطاع غزة، في حين دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من المناطق والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وتصاعدت حدة التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل على خلفية الأحداث في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.