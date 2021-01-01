مصدر : إسرائيل رفضت بشكل مطلق كل مبادرات مصر حول هدنة مع الطرف الفلسطيني

القدس المحتلة / سما /

أفاد مصدر مطلع في القاهرة فجر الجمعة بفشل جهود الوفد المصري الذي زار تل أبيب بهدف التوسط لاتفاق هدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بسبب الرفض الإسرائيلي لأي مبادرات في هذا الشأن.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر مطلع على الموضوع في القاهرة أن الوفد المصري قد غادر تل أبيب بعد أن فشل في إقناع السلطات الإسرائيلية بالموافقة على وقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن الجانب المصري، الذي عادة يلعب دور الوساطة في هذه القضية، اقترح وقفا مؤقتا لإطلاق النار باعتباره مرحلة أولى في هدنة مستدامة، مضيفا: "لكن يبدو حاليا أن هذه المبادرة لا آفاق لها".

وأوضح المصدر أن "الحديث دار في البداية عن هدنة إنسانية تستمر 3 ساعات، ومن ثم 6 ساعات، لكن كل المقترحات بقيت دون رد".

وذكر: "المقاومة الفلسطينية تطالب بوقف إسرائيل عملياتها العدوانية في القدس الشرقية، بينما ترفض إسرائيل على الإطلاق الاستجابة للدعوات والمبادرات للهدنة. وفي نهاية المطاف اضطر الوفد المصري إلى مغادرة تل أبيب".

يشار الى ان هناك بعض الانباء التي نفت وصول وفد مصري الى تل ابيب وفي وقت لاحق اكدت وكالة "تاس" وصوله الى اسرائيل.