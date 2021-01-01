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الاحتلال الاسرائيلي يتكبد خسائر بعشرات ملايين الدولارات جراء التصعيد الأخير

الجمعة 14 مايو 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال الاسرائيلي يتكبد خسائر بعشرات ملايين الدولارات جراء التصعيد الأخير



القدس المحتلة/سما/


تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لخسائر كبيرة بسبب الهجمات الصاروخية التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على العديد من المدن الإسرائيلية.

وبلغت كلفة الصواريخ الاعتراضية في يومين فقط أكثر من 50 مليون دولار، حيث أن ثمن الصاروخ الواحد لمنظومة "القبة الحديدية" يبلغ نحو 150 ألف دولار.

وتجاوز إجمالي كلفة النشاط العسكري الإسرائيلي 200 مليون دولار، فيما ألحق الإغلاق الكامل والجزئي للمصانع في غلاف غزة خسارة في الأنشطة الاقتصادية.

كما تسبب الهجمات الصاروخية الفلسطينية في توقف حركة المطارات وإلغاء شركات الطيران رحلاتها، فضلا عن تعليق العمل في حقل تمار للغاز الطبيعي في المتوسط، وإصابة خطوط أنابيب النفط بين عسقلان وإيلات.

وأفادت مراسلتنا بأن إسرائيل استدعت لأول مرة خبراء اقتصاديين لمتابعة وتقييم الخسائر الناجمة عن الوضع.

#االاحتلال الاسرائيلي ’

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