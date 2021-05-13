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هكذا سخر فلسطيني بغزة من تهديدات قصف منزله (شاهد)

الجمعة 14 مايو 2021 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا سخر فلسطيني بغزة من تهديدات قصف منزله (شاهد)



غزة/سما/

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد سكان البيوت التي هددت بالهدم في مدينة غزة، وكيف استهزأ بالتهديد الإسرائيلي الذي جاءه عبر الهاتف وينذره أن بيته سيقصف خلال دقائق.

وقال المواطن الغزي، الذي انتشر فيديو محادثته وتحديه للمتصل الإسرائيلي، إن "المال يعوض.. بدك تضرب اضرب.. خلصنا بدنا نروح نعيّد".

وعادة ما يقوم جيش الاحتلال بالاتصال مع أصحاب البيوت التي ينوي قصفها، في مسعى منه لتكريس حالة الخوف والهلع بين صفوف الفلسطينيين.

وتسببت غارات العدوان الإسرائيلي بقصف العديد من الأبراج السكنية، إلى جانب قصفه لبيوت المدنيين دون إنذار لهم، حيث تسبب القصف العشوائي وتدمير البيوت بارتقاء العديد من الشهداء، بينهم نساء وأطفال وكهول.

وكانت كتائب القسام قد هددت مع بداية العدوان من مغبة إقدام الاحتلال على استهداف منازل المدنيين، حيث قامت بالمقابل بقصف مكثف لمدن تل أبيب وأسدود وعسقلان والقدس وبئر السبع ومستوطنات الغلاف.

#قصف غزة

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