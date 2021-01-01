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اندلاع حريق داخل حرم جامعة القدس في أبو ديس جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت

الجمعة 14 مايو 2021 05:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اندلاع حريق داخل حرم جامعة القدس في أبو ديس جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت



القدس المحتلة/سما/

اندلع حريق كبير داخل “جامعة القدس”، في بلدة أبوديس، شرقي القدس العربية المحتلة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز والصوت في البلدة.

وأفاد شهود عيان أنّ قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في البلدة، لتصل بعضها إلى داخل حرم الجامعة، ما أدى لاندلاع حريق كبير.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة “باب العمود” والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح”.

#جامعة القدس

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