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اللد تنتفض: اشتباكات مسلحة لصد هجمات المستوطنين (شاهد)

الجمعة 14 مايو 2021 04:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللد تنتفض: اشتباكات مسلحة لصد هجمات المستوطنين (شاهد)



القدس المحتلة/سما/

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، بين فلسطينيين في مدينة اللد، وعصابات استيطانية متطرفة، هاجمت منازلهم، مساء اليوم الخميس.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن أنصار اليمين المتطرف الإسرائيلي، وجماعات استيطانية، جابت شوارع اللد اليوم، ورفعت هتافات "الموت للعرب"، وشرعت في الاعتداء على الأحياء التي يقيم فيها فلسطينيون.

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وأطلق عدد من المتطرفين النار صوب المنازل، ما دفع الأهالي للدفاع عن أنفسهم وأولادهم، عبر الرد بإطلاق النار، والدخول في اشتباكات مسلحة، أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح وصفت بالخطيرة.

ودفعت الاشتباكات جيش الاحتلال إلى الدفاع بمركبات عسكرية إلى المدينة، رغم أن الاقتحام تم تحت أنظارهم، في حين بدأت عمليات اعتقال وحظر للتجوال في المدينة.

وذكرت قناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن "جنديا إسرائيليا أصيب بجروح من جراء تعرضه للضرب في مدينة يافا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "مواطنا إسرائيليا أصيب بجروح، إثر تعرضه لإطلاق نار وقذف بالحجارة في مدينة النقب".

وقام شبان من اللد بحرق المحال التجارية للمستوطنين، فيما قامت شرطة الاحتلال بشن حملة اعتقال في صفوف أبناء مدينة اللد.

ومنح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المفتش العام لشرطة الاحتلال، يعقوب شبتاي، الصلاحيات بإدخال جنود الجيش إلى المدن، لقمع المتظاهرين الفلسطينيين، وذلك على الرغم من معارضة وزير الحرب، بيني غانتس.

وفرض الاحتلال الإغلاق على اللد، ومنع الدخول إلى المدينة بدءا من الساعة الخامسة بعد عصر اليوم، الخميس، على أن يدخل القرار بفرض حظر للتجول، إلى حيّز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة مساء.

وأعطى نتنياهو الضوء الأخضر لقوات ما يعرف بـ"حرس الحدود" بتنفيذ اعتقالات إدارية في اللد، وقال: "من الممكن استخدام الاعتقالات الإدارية". وأضاف نتنياهو: "يمكن أيضا إدخال جنود من الجيش إلى المدينة. وقد تم ذلك في دول أخرى وقد فعل ذلك رابين في الماضي".

وتداولت حسابات عبرية، لقطات لأصوات اشتباكات عنيفة بالرصاص قالوا إنها في اللد.

#بالفيديو
قوات الاحتلال تمشط شوارع في اللد برفقة مروحية#فلسطين #يونيوز pic.twitter.com/WGNNnIPEx7

— وكالة يونيوز للأخبار (@uunionnews) May 13, 2021

זווית אחרת למתרחש הערב בגטו לוד pic.twitter.com/RASucYgLce

— אבישי גרינצייג (@avishaigrinzaig) May 13, 2021

לוד???? pic.twitter.com/0QxBJJBig0

— Real News IL (@RealNewsIL) May 13, 2021

وتواصلت المظاهرات في عدة بلدات عربية بينها الرينة وشفاعمرو والطيبة وعرعرة المثلث وطمرة وحيفا لليوم الرابع على التوالي، تنديدا بعدوان الاحتلال على المسجد الأقصى وباب العامود ومحيط البلدة القديمة في القدس، وبالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بالإضافة إلى اعتداءات الشرطة في البلدات العربية وحماية المستوطنين الذين يستهدفون العرب.

#اللد #مدينة اللد #المستوطنين

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