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انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا

الجمعة 14 مايو 2021 04:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي برا وبحرا وجوا



غزة/سما/

 تسبب القصف الإسرائيلي العنيف من الجو والبر والبحر لمختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، الليلة، بانقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناطق القطاع، خصوصاً شماله ومدينة غزة.

وأفاد مصادر محلية، بأن الظلام يخيم على غالبية مناطق محافظة شمال قطاع غزة بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، إضافة إلى مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف من الطيران الحربي ومن مدفعية الاحتلال والبوارج والزوارق البحرية الحربية، الذي طال أحياءً سكنية وبنى تحتية.

وأكد أن خطوط كهرباء رئيسية تعطلت، إضافة إلى توقف وشيك لمحطة التوليد الوحيدة في غزة بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري المغلق منذ أيام من سلطات الاحتلال.

وأشار نقلاً عن شركة توزيع الكهرباء إلى تعطل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال قطاع غزة، خاصة وأن خروجه من الخدمة رفع عدد الخطوط الرئيسية المعطلة أربعة خطوط وهي تشكل(45%) من الطاقة الواردة من أراضي48، بطاقة اجماليه تصل لـ(50) ميجاوات.

ويزيد انقطاع التيار الكهربائي العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، ويشكل منعطفا حادا وخطيرا يهدد بانهيار وشيك لأغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة، كما أن هذا الأمر سيعد وشيكا وحتميا في حال توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الخامس على التوالي، موقعاً على الأقل 109 شهداء بينهم 28 طفلاً و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار هائل في البنايات والبنى التحتية.

#غزة تحت القصف

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