سرايا القدس تواصل الرد وتطلق رشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة

غزة/سما/

وجهت سرايا القدس عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب المدن المحتلة (نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب) ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم العدو بحق المدنيين.

وقالت السرايا:" في تمام الساعة 01:00ص سرايا القدس بدأت بتوجيه عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم العدو بحق المدنيين".

وجاء الرد المتواصل لليوم الخامس على النحو التالي:

سـ 01:00ص: سرايا القدس بدأت بتوجيه عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم العدو بحق المدنيين.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10-5-2021، حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.