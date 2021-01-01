استشهاد سيدة وأبنائها الثلاثة في قصف مُفاجئ استهدف منزلهم في بيت لاهيا شمال القطاع

غزة/سما/

اُستشهد فجر يوم الجمعة، سيدة وأبنائها الثلاثة في قصف "إسرائيلي" مفاجئ استهدف منزلهم في منطقة العطاطرة ببلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزّة.

وذكرت مصادر محلية، أنّ طواقم الدفاع المدني والإسعاف تمكنت من انتشال جثامين السيدة وأبنائها من تحت ركام المنزل، مُوضحاً أنّه تم نقلهم إلى المشفى ليتبين استشهادهم لاحقاً.

و أفادت وكالة "الأناضول"، بانتشال أربعة شهداء من عائلة واحدة، جراء استهداف طائرات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

يُذكر أنّ طائرات ومدفعية الاحتلال شنّت فجر اليوم، في خامس أيام العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة، غارات عنيفة ومكثفة في شمال القطاع وشرق مدينة غزّة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.