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السعودية تؤكد "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني"

الجمعة 14 مايو 2021 03:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تؤكد "وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني"



الرياض/سما/

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "وقوف المملكة مع دولة فلسطين، حكومة وشعبا في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة".

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها بن فرحان مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، حسب بيان لمكتب وزير الخارجية الفلسطيني.

ولفت بن فرحان إلى مبادرة المملكة ودعوتها لاجتماع استثنائي وزاري للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد القادم ودعوة دولة فلسطين للمشاركة في هذا الاجتماع الهام، "بسبب خطورة الأحداث وترديها وأهمية استكمال تلك الجهود الإسلامية المشتركة لنصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل العون والمساعدة له في مثل هذه الظروف الصعبة".

كما أكد بن فرحان استكمال مساعيه "مع كل الدول الصديقة للضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها على القدس وقطاع غزة"، مضيفا أن "هذه المساعي ستستمر خلال الأيام القادمة حتى تتوقف تلك الاعتداءات".

بدوره شكر المالكي نظيره السعودي على الاتصال وأكد استعداده المشاركة في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت له المملكة كما شدد على تقديره لجهود نظيره السعودي والتي تتسق مع الجهود المتواصلة والثابتة لقيادة المملكة وعلى رأسها الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

واتفق الوزيران على "استمرار هذه الاتصالات بينهما من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ووقف العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس والأقصى، وعلى قطاع غزة".

#السعودية #الشعب الفلسطيني

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