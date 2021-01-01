جيش الاحتلال يحذر السكان على حدود غزة من "خطر أمني"

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من السكان الإسرائيليين على حدود قطاع غزة البقاء في منازلهم، خوفا من عملية تسلل بحري إلى قاعدة زيكيم العسكرية.

وحسب الاعلام العبري، حذر الجيش السكان مساء الخميس من "خطر أمني" على الحدود وطلب منهم إغلاق أبواب منازلهم وإطفاء الأضواء والبقاء في مناطق محمية.

وتم رفع الإنذار بعد فترة من إعلانه.



ويأتي ذلك على خلفية التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين المستمر منذ عدة أيام، حيث تتعرض إسرائيل لإطلاق صواريخ من غزة ويقصف الجيش الإسرائيلي مواقع داخل القطاع، إضافة إلى المواجهات في القدس والضفة الغربية واشتباكات بين اليهود والعرب داخل إسرائيل.

وقد أسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى بين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، إلى جانب عدة ضحايا بين الإسرائيليين.