  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

انقطاع الكهرباء عن "عسقلان" جراء الهجوم الصاروخي من غزة

الجمعة 14 مايو 2021 02:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انقطاع الكهرباء عن "عسقلان" جراء الهجوم الصاروخي من غزة



القدس المحتلة/سما/

تسبب القصف الصاروخي الذي تبنته المقاومة الفلسطينية في غزة، ليلة الخميس، بانقطاع الكهرباء عن مناطق من مدينة عسقلان، بعد سقوط الصواريخ فيها.


وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" إن "أضرارا مباشرة لحقت بمبنى في عسقلان جراء سقوط الصواريخ، فيما انقطع التيار الكهربائي عن المدينة".

وكانت "كتائب القسام" أعلنت ليلة الخميس قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخا، تزامنا مع شن القوات البرية والجوية الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

#عسقلان

الأكثر قراءة اليوم

لهذا السبب.. هارتس : جيش الاحتلال يستعد الى إنهاء جولة القتال في غزة وهذا ما يخشاه ..

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

القسام يعلن تنفيذ عدة هجمات بطائرات مسيرة انتحارية

الأخبار الرئيسية

غزة

طائرات ومدفعية الإحتلال تنفذ سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة (صور وفيديو)

صورة

المقاومة تمطر المدن المحتلة بالصواريخ

مقتل" مستوطنة" في أسدود وإصابة ثلاث مبان في بئر السبع بصواريخ المقاومة

بايدن

مستشار الرئيس الراحل ابو عمار: بايدن أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم في غزّة

سرايا القدس للاحتلال: إذا فكرت بالحرب البرية سنريك كيف ننفذ مناوراتنا واقعاً

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية