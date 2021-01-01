الإعلام الاسرائيلي يكشف حقيقة بدء عملية برية في قطاع غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية بأنه "لا يوجد أي توغل بري للجيش الإسرائيلي في أي منطقة في غزة"، في رد على تقارير إعلامية قالت إن الجيش توغل بريا في القطاع.

ونفت هيئة البث الإسرائيلية وجود هجوم بري على قطاع غزة، مضيفة أن "ما حدث خطأ بالترجمة على لسان متحدث باسم الجيش".

وكان موقع "وول ستريت جورنال" نقل عن الجيش الإسرائيلي أن "عملية برية في قطاع غزة بدأت".

وأصدر الناطق باسم جيش الاحتلال باللغة الانجليزية بيانًا توضيحيًا للمراسلين الأجانب ونفى ما ورد على لسانه بأن الجيش بدأ عملية برية، مؤكداً على أن القوات البرية تشارك في القصف فقط.. حسب ما نقل مراسل قناة ريشت كان.





وقال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يؤاف زيتون: "إنّ جميع وسائل الإعلام الأجنبية تُفسر الهجمات المكثفة في غزّة، على أنّها بداية لعملية توغل بري، لكن في الواقع حتى الآن لم يدخل الجيش".

وطلب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في ساعة مُبكرة من فجر يوم الجمعة، من المستوطنين في غلاف غزّة على مسافة 4 كم من قطاع غزّة، بالبقاء في الملاجئ.