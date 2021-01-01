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جيش الاحتلال الاسرائيلي قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية على غزة لهذا السبب..

الجمعة 14 مايو 2021 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية على غزة لهذا السبب..



القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة هآريتس العبرية عن مصادر إسرائيلية، قولها إنّ "الجيش الإسرائيلي قد يتجه لإنهاء العملية العسكرية على غزة بسبب الفوضى الداخلية".

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكّد مساء الخميس، استمرار العملية العسكرية على قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال نتنياهو: "أيها المواطنون الإسرائيليون، نخوض معركة ع جبهتين. الجبهة الأولى هي غزة. قلت إننا سنجبي ثمنا باهظا للغاية من حماس ومن با التنظيمات الإرهابية، ونفعل ذلك وسنواصل أن نفعل ذلك بقوة كبيرة، مشيراً إلى أن الكلمة الأخيرة لم تقل بعد وهذه العملية ستستمر وفق الحاجة بغية استعادة الهدوء والأمان لدولة إسرائيل"

#جيش الاحتلال الإسرائيلي

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