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جيش الإحتلال الاسرائيلي يطلب من سكان الغلاف البقاء بالملاجئ

الجمعة 14 مايو 2021 01:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الإحتلال الاسرائيلي يطلب من سكان الغلاف البقاء بالملاجئ



القدس المحتلة/سما/

طلب الجيش الإسرائيلي، الليلة، من سكان مستوطنات غلاف غزة البقاء بالملاجئ حتى إشعار آخر.
 
ووفقا لأليؤور ليفي مراسل صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، فإن الجيش طلب من مستوطني الغلاف على مسافة 4 كيلو متر من السياج البقاء بالملاجئ؛ خوفا من ردود فلسطينية على القصف العنيف شمال قطاع غزة.

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وبحسب تقديرات الجيش، فإن حماس سترد بقوة هذه الليلة على القصف المكثف الذي قام به الجيش برا وجوا على شمال قطاع غزة.
 
وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة (برا وجوا) الليلة على المناطق الشمالية للقطاع. 
 

من جهته، قال الصحفي الإسرائيلي جاكي هاوجي، إن الجيش الإسرائيلي قام بعمل غامض شمال غزة، وسكان غزة أفادوا بقصف مدفعي كثيف منذ بداية المساء، وتركز القصف على "القرية البدوية" في بلدة بيت لاهيا وامتد الآن إلى حي الشيخ زايد، وسط غارات عنيفة لم يسبق لها مثيل.

#الجيش الاسرائيلي

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