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القسام تقصف المدن المحتلة بـ50 صاروخا

الجمعة 14 مايو 2021 01:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام تقصف المدن المحتلة بـ50 صاروخا



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام اليوم الجمعة، قصف عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت بـ50 صاروخاً.

جاء ذلك بعدما شنّت طائرات ومدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" في ساعة مُبكرة من فجر يوم الجمعة، سلسلة غارات هي الأعنف منذ بدء التصعيد على مناطق مختلفة في محافظات قطاع غزّة.

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وعقب قصف القسام دوت صفارات الانذار في جميع مستوطنات غلاف غزة.

وأفاد مراسل وكالة سما " بتنفيذ أسراب من طائرات الاحتلال أحزام نارية في عدة مناطق بمحافظتي غزّة والشمال، مُوضحاً أنّ سُمع دوي انفجارات كبيرة هزّت كافة أرجاء القطاع.



 وبيّن أنّ عدة سيارات إسعاف وصلت إلى المجمع الشفاء الطبي، يُعتقد أنّها تُقل إصابات جراء الاستهدافات.

#كتائب القسام

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