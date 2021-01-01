طائرات ومدفعية الإحتلال تنفذ سلسلة غارات عنيفة على قطاع غزة (صور وفيديو)

غزة/سما/

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، سلسلة كبيرة من الغارات الجوية والمدفعية استهدفت عدة مناطق في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "قوات جوية ومدفعية من الجيش تشن في هذه الساعة، غارات على قطاع غزة".

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وأفاد أليؤور ليفي، المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت احرونوت" أن "الجيش الإسرائيلي يضاعف الضغط على غزة من خلال تكثيف الهجمات براً وجواً بالمناطق الشمالية للقطاع".

وأفادت مصادر محلية؛ بتنفيذ أسراب من طائرات الاحتلال أحزام نارية في عدة مناطق بمحافظتي غزّة والشمال، مُوضحاً أنّ سُمع دوي انفجارات كبيرة هزّت كافة أرجاء القطاع.

وبيّنت أنّ عدة سيارات إسعاف وصلت إلى المجمع الشفاء الطبي، يُعتقد أنّها تُقل إصابات جراء الاستهدافات.

وذكرت أن أكثر من 50 إصابة تصل مستشفى بيت حانون جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة البعلي ببيت حانون

يتبع..

وقال نتنياهو" قلت إننا سوف ندفع حماس ثمنًا باهظًا ونحن نفعل ذلك وسنواصل القيام بذلك بقوة، والكلمة الأخيرة ضد حماس لم تقل وستستمر هذه العملية ما دام ذلك ضروريًا.



وذكرت صحيف يديعوت العبرية: أن جيش الاحتلال يضاعف الضغط على غزة من خلال تكثيف الهجمات براً وجواً بالمناطق الشمالية للقطاع.

وقالت مصادر محلية أن أكثر من 150 غارة شنها طيران الاحتلال على شمال قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

فيما ذكرت مصادر محلية أخرى أن الاحتلال يطلق قذائف مدفعية وفسفورية شرق السناطي وخزاعة شرقي مدينة خانيونس.

أكثر من 50 إصابة تصل مستشفى بيت حانون جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة البعلي ببيت حانون





















