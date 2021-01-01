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الخارجية الأمريكية تتحدث عن جهودها بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة

الجمعة 14 مايو 2021 12:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الأمريكية تتحدث عن جهودها بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة



واشنطن/سما/

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، مساء يوم الخميس، "على حماس أن توقف هجماتها الصاروخية  فورًا"، وفق قوله.

وأضاف برايس في تصريحات لقناة الجزيرة أننا نقوم بكل ما في وسعنا من أجل وضع حد للعنف الجاري حالياً، مشيراً إلى أننا نركز على الجهود الدبلوماسية مع "الإسرائيليين" والفلسطينيين والأطراف الإقليمية كمصر وقطر.

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وتابع: "نريد وقفا فورياً لإطلاق صواريخ حماس باتجاه "إسرائيل"، لافتاً إلى أن خطوة أساسية أولى يجب أن تحصل الآن وهي وقف حماس إطلاق صواريخها.
 
وذكر أنه مؤسف سقوط القتلى بما في ذلك الأطفال في الجانب الفلسطيني، مشدداً على أن قضية الشيخ جراح كانت سبباً لما جرى، وطلبنا من "إسرائيل" أن تعامل سكان هذا الحي باحترام

وأردف: "طلبنا من الطرفين وقف أي استفزازات كالاستيطان وهدم المنازل والهجمات الإرهابية، مشيراً إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تقول إن مرافق تابعة لها تعرضت للقصف الإسرائيلي في غزة

#الخارجية الامريكية

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