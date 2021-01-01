مقتل" مستوطنة" في أسدود وإصابة ثلاث مبان في بئر السبع بصواريخ المقاومة

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة كان العبرية، مساء الخميس، أن مستوطنة إسرائيلية قتلت في أسدود، بعد إصابتها جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، أن ثلاث مبان أصيبت بشكل مباشر بصواريخ المقاومة في بئر السبع.

لمتابعة وكالة سما الإخبارية عبر قناتها على التليغرام اضغط على الرابط التالي ( إضغط هنا )

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء الخميس، رشقات صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي، رداً على القصف المتواصل على غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات صفارات الإنذار دوت، في قاعدة بالماخيم الجوية، والمخصصة للتجارب الصاروخية والدفاعية.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات، في شرق تل أبيب، والرملة واللد، وغلاف غزة ومحيط مطار "بن غوريون"، فيما تواصل فصائل المقاومة إطلاق الرشقات الصاروخية.