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مقتل" مستوطنة" في أسدود وإصابة ثلاث مبان في بئر السبع بصواريخ المقاومة

الجمعة 14 مايو 2021 12:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل" مستوطنة" في أسدود وإصابة ثلاث مبان في بئر السبع بصواريخ المقاومة



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة كان العبرية، مساء الخميس، أن مستوطنة إسرائيلية قتلت في أسدود، بعد إصابتها جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية، أن ثلاث مبان أصيبت بشكل مباشر بصواريخ المقاومة في بئر السبع.

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وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء الخميس، رشقات صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي، رداً على القصف المتواصل على غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات صفارات الإنذار دوت، في قاعدة بالماخيم الجوية، والمخصصة للتجارب الصاروخية والدفاعية.

ودوت صفارات الإنذار عدة مرات، في شرق تل أبيب، والرملة واللد، وغلاف غزة ومحيط مطار "بن غوريون"، فيما تواصل فصائل المقاومة إطلاق الرشقات الصاروخية.

#صواريخ

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