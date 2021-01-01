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مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد

الخميس 13 مايو 2021 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشعل: حراك دولي لوقف العدوان على قطاع غزة.. وهذا الحل الوحيد



غزة /سما/

أكد خالد مشعل رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالخارج، مساء يوم الخميس، أن هناك حراكا من مصر وقطر وتركيا والإدارة الأمريكية مع حلفائها وروسيا. لوقف عدوان الاحتلال.

وقال مشعل في لقاء عبر قناة روسيا اليوم : "نقدر جهود الوسطاء، وعلى الاحتلال الذي بدأ العدوان التراجع".

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وأشار إلى أن "الأمة العربية والإسلامية التي تساند الشعب الفلسطيني والمقاومة عظيمة"، مستطردا : "ونحن نستطيع أن نحسم هذه المعركة".

وشدد مشعل على أن "الحل الوحيد هو أن يخرج الاحتلال الإسرائيلي من أرضنا".

وذكر أن المطبعين مع الاحتلال "الإسرائيلي" كشفوا ظهورنا جزئياً، لافتا إلى أن الفلسطينيين متوكلون على ربهم.

وأضاف : "نتمنى لكل العرب الخير وأن تتعافى من الصراع الداخلي ونحن أمة واحدة".

وتابع مشعل إن "السعودية دولة عربية عظيمة ومسؤولياتها كبيرة ولها تاريخ كبير مع القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تبقى وفق تاريخها في دعم القضية الفلسطينية".

وأردف رئيس حركة حماس بالخارج قائلا : "نحن أصحاب قضية عادلة ومن يدعمنا نقول له شكراً".

#خالد مشعل #حركة حماس #المقاومة الفلسطينية

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