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"القسام "تعلن استهداف محطتي رادار للقبة الحديدية

الخميس 13 مايو 2021 11:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام "تعلن استهداف محطتي رادار للقبة الحديدية



غزة/سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الخميس، عن استهدافها محطتي رادار للقبة الحديدية شرق خانيونس وشرق غزة بعدد من الرشقات الصاروخية.

وظهر الخميس، انطلق تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ عياش 250 بمدى أكبر من 250كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءًا من ردنا على اغتيال قادة ومهندسي القسام الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم.

وبعد لحظات من استهداف المطار، قصفت كتائب القسام تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية.


كما جهت الكتائب رشقةً صاروخيةً الليلة الماضية تجاه أسدود المحتلة، وذلك بعد رشقةً صاروخيةً باتجاه العدو في القدس المحتلة، سبقه بوقت قصير من قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً استمرار قصف المنشآت المدنية.

واعترف العدو بوقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل وانقطاع التيار الكهربائي في منطقة بتاح تكفا.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات هزت عدد من المدن وبثت مقاطع فيديو يظهر لحظة سقوط عدد من الصواريخ.

#كتائب القسام

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