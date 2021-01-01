"الأمن الداخلي" يدعو للامتناع عن نشر أية أخبار تتعلق بتحديد أماكن إطلاق الصواريخ

غزة /سما/

أصدر جهاز الأمن الداخلي الفلسطيني في غزة، الليلة، تنويها مهما للمواطنين، داعيا إياهم إلى الامتناع عن نشر أية أخبار تتعلق بتحديد أماكن إطلاق صواريخ المقاومة.

وقال الأمن الداخلي في تصريح صحفي : "ننوّه لأبناء شعبنا الصامد بضرورة توخي الحذر أثناء تناقل الأخبار والصور والمقاطع المرئية بخصوص العدوان الإسرائيلي، والامتناع بتاتاً عن نشر أية أخبار متعلقة بتحديد أماكن إطلاق صواريخ المقاومة، سواء بالتصوير أو الكتابة عبر مواقع التواصل أو التحدث عبر الهواتف".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني قد أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصحفيون الفلسطينيون ووسائل الإعلام خلال العدوان الإسرائيلي على شعبنا، ودورهم المسؤول والبنّاء في إبراز الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال، داعيا إياهم لمزيد من جهود تثبيت المواطنين وبث روح الصمود، والتعامل بحذر مع أية أخبار من شأنها العمل على تثبيط الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبناء شعبنا الفلسطيني.