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المالكي يُطلع نظيره التركي على تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

الخميس 13 مايو 2021 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يُطلع نظيره التركي على تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



رام الله /سما/

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره التركي مولوج شاويش أوغلو،  اليوم الخميس، على آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقدم أوغلو خلال اتصال هاتفي أجراه مع المالكي، تعازي تركيا لأبناء الشعب الفلسطيني بضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكّد على أهمية استكمال التنسيق المميز بين الوزيرين لحماية القدس والمقدسات، من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة المشاركة في الاجتماع الاستثنائي الوزاري الطارئ للمجلس التنفيذي لمنظمة التعاون الاسلامي يوم الأحد المقبل، ومواصلة تنفيذ بنود قرارات المنظمة بخصوص التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعرض قضية القدس على الجمعية العامة.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي

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