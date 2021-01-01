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كهرباء غزة تحذر : توقف وشيك لمحطات التوليد

الخميس 13 مايو 2021 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة تحذر : توقف وشيك لمحطات التوليد



غزة/سما/

حذرت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، من توقف وشيك لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد منع الاحتلال إدخال الوقود الخاص بها عبر معبر كرم أبو سالم.

وقالت الشركة في بيان وصل وكالة سما الاخبارية": "تنظر شركة توزيع كهرباء محافظات غزة بخطورة بالغة لتداعيات تعطل خط جباليا المغذي لمحافظة شمال قطاع غزة قبل قليل، خاصه وأن خروج هذا الخط من الخدمة سيرفع عدد الخطوط الرئيسية المتعطله الى أربعة خطوط وهي تشكل(45%) من الطاقة الواردة من داخل الخط الأخضر , بطاقة اجماليه تصل ل (50) ميجاوات وكذلك منع إدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة بسبب إغلاق معبر كرم ابو سالم، حيث أن ذلك الأمر سيفاقم العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة،  وهو الأمر الذي لم يحدث سابقا وسيشكل منعطفا حادا وخطيرا يهدد بانهيار وشيك لأغلب القطاعات الحيوية في غزة ومن أبرزها قطاع الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحي والخدمات العامة، كما أن هذا الأمر سيعد وشيكا وحتميا في حال توقف محطة التوليد  عن العمل بشكل كامل.".

وأضافت الشركة: "إن المتوفر الحالي من كهرباء يقدر بحوالي (125 - 110) ميجاوات في حين وصل الطلب لقرابة(400) ميجاوات بنسبة عجز تصل لقرابة (70%)، وهو الأمر الذي يدعونا لتوجيه نداء عاجل للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتدخل السريع والعاجل لوقف انهيار قطاعات الصحة والمياه والبيئة والخدمات العامة، والتي سيكون لانهيارها أثر بالغ الخطورة على أكثر من مليونا نسمة".

#شركة الكهرباء بغزة

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