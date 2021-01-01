شهداء الأقصى: قيادة الكتائب أعطت أوامر لمغاويرها بالاستعداد لملاقاة جنود الاحتلال وجهاً لوجه

غزة /سما/

أعلنت كتائب شهداء الأقصى - لواء نضال العامودي، مساء يوم الخميس، أنّها أعطت الضوء الأوامر لمقاتليها بالاستعداد لملاقاة جنود الاحتلال وجهاً لوجه.

وقالت الكتائب في بيانٍ مقتضب: "إنّ قيادة كتائب شهداء الأقصى، لواء الشهيد نضال العامودي، تُعطي الأوامر لمغاويرها بتجهيز أنفسهم لملاقاة العدو وجهاً لوجه، والاستبسال في المعركة حتي آخر طلقة للدفاع عن أبناء شعبنا".

ويُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" عدوانه جواً على قطاع غزّة لليوم الرابع على التوالي، والذي أدى لاستشهاد 103 مواطن وإصابة المئات، عدا عن تدمير عشرات الأبراج والمنازل السكنية، فيما بدأ اليوم يُلوح بنيته الدخول براً إلى القطاع.