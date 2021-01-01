  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بينيت يدفن نهائيا "حكومة التغيير"

الخميس 13 مايو 2021 11:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يدفن نهائيا "حكومة التغيير"



القدس المحتلة /سما/

أغلق رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، الباب نهائيا أمام إماكنية تشكيله حكومة بمشاركة "كتلة التغيير" بمشاركة الوسط واليسار الصهيوني والاعتماد على القائمة الموحدة برئاسة منصور عبّاس.

وعلل بينيت موقفه بأن "تركيبة حكومة مماثلة لن تكون قادرة على التعامل مع أعمال الشغب والمواجهات في جميع أنحاء البلاد بين اليهود والعرب، ولن تكون قادرة على الاعتماد على منصور عباس".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله في جلسات مغلقة، إن "الشأن الأمني أهم من الشأن المدني"، وفي تصريحات للقناة 12 الإسرائيلية، قال منصور عبّاس، إن بينيت أطلعه شخصيا على قراره.

وفي المحادثات بين الليكود "يمينا"، ناقش الطرفان إمكانية تنازل بينيت عن تشكيل حكومة محاصصة بتوازنات متساوية مع الليكود، في المقابل، يتم تعيينه وأييليت شاكيد، على الفور، في وزارتي الخارجية والأمن بدلاً من بيني غانتس وغابي أشكنازي.

وشملت تفاهمات "يمينا" الليكود، بحسب ما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، دمج قائمة "يمينا" ضمن القائمة الانتخابية لليكود، إذا ما استمرت الأزمة السياسية في إسرائيلي وأجريت انتخابات خامسة.

وذكرت المصادر أن بينيت يسعى إلى تشكيل حكومة "وحدة وطنية واسعة، لكنه متشائم من انضمام رئيس ‘تيكفا حداشا‘، غدعون ساعر، ورئيس حزب ‘يش عتيد‘ يائير لبيد، إلى مثل هذه الحكومة".

#حزب يمينا #نفتالي بينت #اسرائيل #تشكيل حكومة اسرائيلية #بنيامين نتنياهو

الأكثر قراءة اليوم

سرايا القدس تُوسّع دائرة الاستهداف إلى ما بعد "تل أبيب" و القسام توجه رسالة للإحتلال

القسام توجه رسالة مختصرة للاحتلال الاسرائيلي بالعربية والعبرية ..صورة

لأول مرة صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وعكا وحيفا ..دمار مباني في تل أبيب (شاهد)

بالصور: القسام يزف القائد باسم عيسى قائد لواء غزة

المتحدث باسم جيش الإحتلال : نستعد لعملية برية في قطاع غزة

برشلونة يستفز الجماهير العربية على وقع أحداث القدس

سرايا القدس تبث مشاهد لرشقات صاروخية كبيرة صوب المدن المحتلة في تاسعة البهاء

الأخبار الرئيسية

بايدن

مستشار الرئيس الراحل ابو عمار: بايدن أعطى نتنياهو الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم في غزّة

سرايا القدس للاحتلال: إذا فكرت بالحرب البرية سنريك كيف ننفذ مناوراتنا واقعاً

القسام يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال

محدث: 103 شهيد من بينهم 27 طفل و 11سيدة و 580 اصابة جراء العدوان الإسرائيلي

اطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية