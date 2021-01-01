الداخلية بغزة توجه رسالة للصحفيين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي

غزة/سما/

وجه المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، مساء يوم الخميس، رسالة للصحفيين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال البزم في تصريحٍ صحفي: "إننا نُشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها الصحفيون الفلسطينيون ووسائل الإعلام خلال العدوان الإسرائيلي على شعبنا، ودورهم المسؤول والبنّاء في إبراز الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال".





ودعا البزم، الصحفيين لمزيد من جهود تثبيت المواطنين وبث روح الصمود، والتعامل بحذر مع أية أخبار من شأنها العمل على تثبيط الروح المعنوية العالية التي يتمتع بها أبناء شعبنا الفلسطيني.