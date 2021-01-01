اشتباكات مسلحة بين أهالٍ وعصابات المستوطنين في اللد

القدس المحتلة /سما/

اندلعت اشتباكات مسلحة بين أهال من مدينة اللد، وعصابات المستوطنين التي جابت شوراع الأحياء العربية، مساء اليوم، الخميس، محاولة الاعتداء على المنازل وتصيد المواطنين العرب.

وحاول المستوطنون وأنصار اليمين الفاشي المتطرف الاعتداء على المنازل في الأحياء العربية في مدينة اللد، التي جابوا شوارعها هاتفين "الموت للعرب".

وأطلق المستوطنون النار باتجاه المنازل العربية، ما دفع الأهالي إلى محاولة الدفاع عن أنفسهم وأولادهم، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة مع المستوطنين، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجراح وصفت بـ"الخطيرة".

ودفع الجيش الإسرائيلي بمركبات عسكرية إلى المدينة؛ وذلك في أعقاب توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بإدخال قوات من الجيش في المدن المختلطة، وتنفيذ اعتقالات إدارية وفرض حظر تجول في اللد ونشر قوات "حرس الحدود" في المدينة.

وذكرت قناة العامة الإسرائيلية ("كان 11") أن "جنديا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة، إثر تعرضه لهجوم بالضرب من قبل فلسطينيين في مدينة يافا".

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بـ"إصابة إسرائيلي بجروح، إثر تعرضه لإطلاق نار وقذف بالحجارة في مدينة النقب".



