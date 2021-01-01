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فيديو: المقاومة تمطر المدن المحتلة بالصواريخ

الخميس 13 مايو 2021 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: المقاومة تمطر المدن المحتلة بالصواريخ



غزة/سما/

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة، مساء الخميس، رشقات صاروخية كبيرة تجاه مستوطنات ومدن الاحتلال الإسرائيلي، رداً على القصف المتواصل على غزة.

أو علنت كتائب القسام مساء يوم الخميس، عن توجيهها الآن نبدأ  ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة لمدينتي اسدود وعسقلان المحتلتين بـ90 صاروخاً.

وقالت القسام في تصريحٍ صحفي: "إنّ ذلك يأتي رداً على استمرار العدو باستهداف المنازل المدنية الآمنة وقتل الأطفال والنساء".

وكانت سرايا القدس، قد اطلقت عند الساعة 6.20 مساء اليوم الخميس، رشقة صاروخية على مدينة أسدود المحتلة، ودكت موقع ايرز بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

وعقب اطلاق الصواريخ دوت صفارات الإنذار في  شرق تل أبيب وموديعين و الرملة واللد واليركون وبيت عريف وبني عطاروت وطيرات وبيت نحميا  وعازر وجفعاتي ولاخيش وغلاف غزة ويافني ومبطاح وكنوت وكقفار مردخاي وليجد وونيستان وشتوليم وبتسروت وحتسور.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات صفارات الإنذار دوت، في قاعدة (بالماخيم) الجوية، والمخصصة للتجارب الصاروخية والدفاعية.

#كتائب القسام #اسدود #عسقلان

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