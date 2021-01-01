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الاونروا : اسرائيل لم تبلغنا عن تهدئة وما يتم تداوله مفبرك ولا اساس له من الصحة

الخميس 13 مايو 2021 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا : اسرائيل لم تبلغنا عن تهدئة وما يتم تداوله مفبرك ولا اساس له من الصحة



نفى المستشار الاعلامي الاونروا عدنان ابو حسنه بشدة الانباء التي نشرتها بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول ابلاغ الجانب الاسرائيلي الاونروا حول هدنة محتملة مع قطاع غزة.


وقال ابو حسنه ان تلك المعلومات عارية عن الصحة تماما وانه لم يحدث ان ان ابلغ الجانب الاسرائيلي الاونروا باي معلومات من هذا القبيل سابقا وليس الان وان الاونروا كمنظمة انسانية ليست العنوان لمثل تلك المواضيع.

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وتمنى ابو حسنه على وسائل الاعلام تحري الدقة والموضوعية وان تاخذ اخبار الاونروا من ناطقيها الرسميين فقط.
 

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