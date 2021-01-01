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بالفيديو: القــسام تعرض مشاهد لأول مرة لطائرة "شهاب" أثناء إحدى مهامها

الخميس 13 مايو 2021 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: القــسام تعرض مشاهد لأول مرة لطائرة "شهاب" أثناء إحدى مهامها



غزة/سما/

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء الخميس، مشاهد تعرض لأول مرة لطائرة "شهاب" الانتحارية أثناء إحدى مهامها.


وكانت القسام قد عرضت في وقت سابق اليوم، مقطعا مصورا، كشفت فيه عن الطائرة الانتحارية من طراز "شهاب" والتي أُدخلت الخدمة أمس في معركة سيف القدس.

وقالت الكتائب في تصريح لها : "بعون الله وقوته وتوفيقه أدخلت كتائب القسام سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس، وذلك رداً على العدوان الصهيوني المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة، واغتيال ثلةٍ من قادة ومهندسي القسام، ونعد العدو بالمزيد طالما استمر في عدوانه".

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#كتائب القسام

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